Adil Rami et Troyes, c'est fini

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Relégué en Ligue 2, le club de Troyes a officialisé le départ d'Adil Rami qui avait rejoint l'ESTAC il y a deux ans.

Engagé par le club aubois lors du mercato d'été 2021, le champion du monde 2018 voulait permettre à son équipe de se maintenir dans l'élite, mais cette saison, cela a été un échec. « Le défenseur central aux plus de 520 matches en carrière, dont le contrat arrive à son terme, quitte l’ESTAC deux ans après son arrivée. Il aura disputé au total 39 rencontres sous les couleurs troyennes. Élément important du groupe troyen, le champion du Monde 2018 a apporté aux plus jeunes son expérience, son professionnalisme et sa connaissance du jeu qu’il a acquis tout au long de sa carrière avec ses précédents clubs, comme Lille, Valence, l’AC Milan, Séville ou encore l’Olympique de Marseille. Arrivé lors du mercato d’été 2021, Adil Rami a rejoint l’ESTAC avec l’objectif de maintenir le club en Ligue 1. Pour son premier exercice sous ses nouvelles couleurs, il dispute 17 rencontres et inscrit 3 buts. Adil et ses coéquipiers décrochent un maintien historique pour le club troyen et valident leur ticket pour l’élite en 2022-2023. Le champion du Monde et l’ESTAC décident d’un commun accord, de prolonger le contrat du défenseur pour une saison supplémentaire, jusqu’en juin 2023. La saison passée, Adil a disputé 20 rencontres et délivré une passe décisive. Durant ses deux saisons au club, le Français a gagné la confiance des différents coaches, en ayant notamment porté le brassard de capitaine à plusieurs reprises », rappelle le club de Troyes, même si la fin de saison avait été plus tendue.