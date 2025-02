TV ‍: DAZN d'accord pour un divorce à l'amiable

Dans : Ligue 1.

Depuis le début de la saison, DAZN apporte une touche d’humour lors des grandes affiches de Ligue 1 avec la présence de Paul de Saint Sernin au côté de Smaïl Bouabdellah. Mais depuis plusieurs semaines, l’humoriste a disparu des radars.

Déjà présent sur Téléfoot, l’éphémère chaîne de Mediapro il y a quelques années, Paul de Saint Sernin a fait son retour sur les pelouses de Ligue 1 cette saison. L’humoriste a en effet assuré quelques piges lors des grandes affiches du championnat de France sur DAZN afin d’animer au côté de Smaïl Bouabdellah les avant-matchs et les debriefs. Mais depuis quelques semaines, l’humoriste a totalement disparu des radars et son absence lors de l’Olympico de dimanche soir entre l’OM et l’OL tend à prouver que la collaboration est terminée entre Paul de Saint Sernin et le diffuseur principal de la Ligue 1 selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, toujours très bien informé sur le mercato des journalistes.

« Paul de Saint Sernin, séparation d’un commun accord avec DAZN ? » a publié sur son compte X le journaliste. Les réponses à son tweet laissent penser que l’humoriste ne va manquer à personne. « Sa présence n’avait pas d’intérêt.. Next ! », « En même temps il est gênant », « De toute façon il n'était pas à sa place à chaque intervention ça se voyait » ou encore « Il était ridicule » peut-on lire sur les réseaux sociaux.

En creusant un peu, on apprend surtout que Paul de Saint Sernin est actuellement à l’écriture de son futur one-man show, ce qui explique son absence avec DAZN depuis plusieurs semaines. La question est maintenant de savoir si celle-ci est définitive ou si l’humoriste reviendra sur la chaîne qui diffuse la Ligue 1 dans les semaines ou les mois à venir. Les consommateurs eux semblent en tout cas nettement plus apprécier la présence d’anciens joueurs à l’instar par exemple de Bafétimbi Gomis dimanche soir lors du match entre l’OL et l’OM pour accompagner les journalistes et faire part de leur expertise, plutôt que de subir l’humour assez particulier de Paul de Saint Sernin.