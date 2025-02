TV ‍: Canal+ et la LFP à l’attaque, des millions de français en danger

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le manque à gagner des diffuseurs du sport en France est un réel problème, avec peu de solutions. La dernière tentative des instances et diffuseurs a fait réagir.

Il n’y a pas que DAZN qui se plaint de l’évolution impressionnante du piratage en France ces dernières années. Canal+ et BeIN Sports en sont victimes car les évènements sportifs font partie des principales motivations de souscription aux contenus illégaux. Un énorme manque à gagner qui préoccupe les diffuseurs, puisqu’aucune mesure prise par les gouvernements, ou les autorités de régulation, ne freine clairement le piratage.

Récemment, Canal+ et la LFP ont tenté d’attaquer le problème sous un nouvel angle. Le duo entre le propriétaire du championnat et la chaine cryptée est assez improbable, mais cela permettait d’avoir un gros diffuseur et une instance officielle pour attaquer les revendeurs de VPN devant le tribunal judiciaire de Paris. Le lien a été fait entre l’utilisation de VPN pour masquer son IP et donc son pays, et le piratage. Les tribunaux devront rendre leur verdict dans les prochains mois.

La réponse salée des VPN

En attendant, ce sont les sociétés de VPN qui ont décidé de répondre fermement dans un communiqué regroupant les principaux fournisseurs. Selon eux, Canal+ et la LFP se trompent clairement de combat. « Cette initiative menace également de compromettre la cybersécurité, la confidentialité et la liberté numérique de millions de résidents français », dénonce les fournisseurs, qui craignent d’être forcés de bloquer à leur tour les sites d’IPTV ou les sources illégales de contenu, sans pouvoir réellement faire le tri entre les utilisations légales ou non. Pour les sociétés de VPN, les détendeurs de droit feraient mieux de « reconsidérer leur approche et à se concentrer sur la lutte contre le piratage à sa source, plutôt que de cibler des outils qui protègent la confidentialité et la sécurité des utilisateurs ». Un éternel débat entre la protection des données et ceux qui utilisent les VPN à d’autres fins moins légitimes. Néanmoins, la LFP, associée à Canal+ a en tout cas décidé de secouer le cocotier.