PSG-OM, ce scandale qui écoeure Marseille

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Il y a une semaine, le PSG l’emportait assez logiquement dans le Classique face à l’OM au Parc des Princes. Mais une semaine plus tard, une vidéo publiée par la Ligue 1 sur les réseaux sociaux fait grand bruit.

Dimanche dernier, le Paris Saint-Germain accueillait l’Olympique de Marseille au Parc des Princes en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Un match qui a tenu toutes ses promesses, avec du spectacle et des buts de chaque côté pour au final une victoire logique des Parisiens (3-1), supérieurs à leurs dauphins. L’OM a tout de même affiché un beau visage durant ce match, et aurait même pu espérer un peu mieux avec un peu plus de réussite. Très scruté, l’arbitrage de Clément Turpin n’a pas donné lieu à des polémiques durant la rencontre.

La vidéo publiée par la Ligue 1 sur Instagram 👊



“ ⚡️⚡️⚡️”pic.twitter.com/DdH7FghtTR — La Minute Foot (@La_Minute_Foot) March 22, 2025

Mais une semaine plus tard, une vidéo publiée par le compte officiel de la Ligue 1 sur Instagram fait bondir les supporters de l’OM. En cause, une poussette assez grossière du gardien parisien Gianluigi Donnarumma sur le défenseur olympien Derek Cornelius, juste avant qu’un corner pour Marseille ne soit tiré. Révoltés, les supporters marseillais n’en reviennent pas que cette action n’ait pas été montrée au ralenti sur DAZN, et qu’elle n'ait pas fait l’objet d’un contrôle de l’assistance vidéo à l’arbitrage.

Penalty oublié pour l'OM, la polémique est lancée

« Continuez de nous prendre pour des c…, allez y ! Vous gênez pas surtout », « Pas de VAR ? », « C’est une dinguerie qu’il n’y ait pas eu peno », « Rassurez moi Donnaruma a pris au moins un jaune ? », « C’est autorisé de faire ça si tu es Parisien », « Scandaleux, rouge direct normalement… » ou encore « Le pire dans tout ça c'est qu'ils pensent vraiment qu'on va payer pour un championnat corrompu » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où les supporters de l’OM crient (une nouvelle fois) au scandale contre l’arbitrage en Ligue 1. Du côté des fans du PSG en revanche, on y voit plutôt une simulation grotesque de Derek Cornelius pour tenter d’obtenir un penalty. Chacun se fera son avis avec la vidéo publiée par la Ligue, qui a en tout cas très bien réussi son coup si elle cherchait à déclencher une nouvelle vague de critiques à son encontre.