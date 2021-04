Pierre Ménès et Stéphane Guy sur RMC ?

Dans : Ligue 1.

RMC prépare déjà sa grille des programmes de la saison prochaine. Et le patron du média a répondu sur une possible venue de Stéphane Guy et Pierre Ménès à l'antenne.

Tout comme le football, le monde des médias a son mercato. Et du côté de RMC, le marché des transferts a commencé ces dernières semaines, puisque le média du groupe Altice, à qui appartient également BFM, a confié à Karim Nedjari la direction de la radio où le football a la vedette. Pour l’ancien de Canal+, que l’on voyait aussi dans le rôle de consultant sur la chaîne L’Equipe, il va falloir changer des choses, car si les audiences ne sont pas mauvaises, elles piquent du nez. Karim Nedjari veut donc changer des choses et forcément insuffler du sang neuf, ou du moins des nouvelles voix. Interrogé dans L’Equipe, le nouveau patron de RMC explique ainsi que si l’émission Top of The Foot va rester l’antenne, Mohamed Bouhafsi ne sera plus à la présentation, même s’il sera toujours une voix forte de la radio. Mais forcément, lorsque l’on évoque les possibles journalistes qui pourraient venir renforcer l’antenne, les noms de Stéphane Guy, licencié par Canal+ en décembre dernier, et de Pierre Ménès, mis au repos par la même chaîne, reviennent.

S’il ne prend pas une position ferme et définitive concernant Stéphane Guy et Pierre Ménès, Karim Nedjari a quand même une petite idée sur ce double sujet. « Stéphane Guy pourrait-il rejoindre RMC ? Il a commenté des centaines de matches, il sait animer des émissions et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il a des avis tranchés. Évidemment, son profil m’intéresse pour RMC et BFM TV. S’il voulait faire quelques piges pour l’Euro, on en serait ravis, explique le directeur général de la radio, qui est nettement plus prudent lorsqu’il s’agit d’évoquer le cas Pierre Ménès. Il n’est pas sur le marché, la question ne se pose pas. » Les deux hommes se connaissent bien, Karim Nedjari étant sur le plateau de Canal+ lors de la fameuse émission durant laquelle Pierre Ménès avait embrassé, de force, Isabelle Moreau. Le monde des médias est petit, mais à priori les deux ne se retrouveront au sein d'une radio que le consultant star de Canal+ a souvent étrillé sur Twitter.