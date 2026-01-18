Groupama Stadium OL

OL - Brest : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Ligue 118 janv. , 19:49
parAlexis Rose
7
18e journée de Ligue 1 :
La compo de l’Olympique Lyonnais : Greif – Maitland-Niles, Kluivert, Mata, Tagliafico – Morton, Tessmann, Abner – Sulc, Endrick, Afonso Moreira.
La compo du Stade Brestois : Coudert – Lala, Coulibaly, Chardonnet, Locko – Magnetti, Tousart, Chotard – Del Castillo, Ajorque, Labeau Lascary.

Ligue 1

18 janvier 2026 à 20:45
Olympique Lyonnais
Šulc41'Da Silva Santos45'
2
0
Live65'
Brest
Chronologie
Composition
Statistiques
But
45
A. Da Silva Santos
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
But
41
P. Šulc
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Carton rouge
19
R. Del Castillo
BrestBrest
18
R. Del Castillo
BrestBrest
Voir Les Détails Complets Du Match
7
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
LOSC Lille
3218102633258
5
Rennes
311887330255
6
O. Lyonnais
301793525178
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22176472327-4
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

