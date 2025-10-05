ICONSPORT_272987_0017

Monaco - Nice : les compos (17h15 sur Ligue1+)

Ligue 105 oct. , 16:23
parNathan Hanini
0
La composition de Monaco : Köhn - Diatta, Dier (c), Salisu, Ouattara - Teze, Coulibaly - Akliouche, Fati, Minamino - Biereth
La composition de l'OGC Nice : Y. Diouf - Mendy, Bombito, Abdi - Clauss (c), Vanhoutte, Boudaoui, Bard - Cho, Moffi, Diop

Ligue 1

05 octobre 2025 à 17:15
Monaco
Fati45'
1
2
Live45'
Nice
Diop29'Diop42'
Chronologie
Composition
Statistiques
Penalty
45
A. Fati
MonacoMonaco
Penalty
42
S. Diop
NiceNice
Remplacement
38
ENTRE
K. Peprah Oppong
NiceNice
SORT
T. Moffi
NiceNice
Carton jaune
34
A. Abdi
NiceNice
0
Derniers commentaires

Effrayant, l'OM met clairement le PSG en danger

Pauvre idiot la coupe du monde des clubs c est cette année en décembre....aie une autre cicatrice !!!....car oui pourquoi vous ...vous l avez pas jouer et gagner ???🤔🤔🤔

Effrayant, l'OM met clairement le PSG en danger

Mais toujours pas de cup depuis 1989 c1 1993 championnat 2010....sacrés ricains ....grande bouche mais petite........

Toulouse climatise l'OL dans une fin de match folle

àa sent la jalousie..... vous avez fait venir Sluc qd meme !

Effrayant, l'OM met clairement le PSG en danger

Et toujours pas en prison pas comme....nanard .merci au suivant

Toulouse climatise l'OL dans une fin de match folle

La trêve internationaux c'est pas du tout du repos , la plupart des joueurs partent en sélection chez les A comme chez les espoirs

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
15750210155
2
Paris Saint Germain
1565018124
3
O. Lyonnais
157502495
4
Lens
1374124106
5
Monaco
12640241410
6
Strasbourg
126402297
7
LOSC Lille
1063124139
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
96231-178
11
Brest
8722301111
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Nantes
67133-257
16
Le Havre
56123-268
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
27025-11516

