L'OM bat l'OL dans l'Olympico des réserves

🚨 La Pro 2 de l'OM remporte l'Olympico des réserves en National 3 ! ✅ Victoire 2 à 1 contre Lyon, ce samedi soir : buts de Nouhoum Kamissoko et de Tadjidine Mmadi. ⚽️ Les Marseillais sont toujours dans la course pour la montée. 🔝 #TeamOM #National3

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