L'OM bat l'OL dans l'Olympico des réserves

Ça sera kang puisque les saoudien ils ont déjà newcastle ils ont pas besoin d'un autre club en Europe
Chez les Sardines, les encouragements c’est des sifflets, vala et pis c’est tout … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Menés est un gros tas de merde
L'équipe un journal de grosses merde
Comme je suis étonné! Le trou Duluc a encore frappé 😁
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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🚨 La Pro 2 de l'OM remporte l'Olympico des réserves en National 3 ! ✅ Victoire 2 à 1 contre Lyon, ce samedi soir : buts de Nouhoum Kamissoko et de Tadjidine Mmadi. ⚽️ Les Marseillais sont toujours dans la course pour la montée. 🔝 #TeamOM #National3