L'OL victime du réveil de Lens

6e journée de Ligue 1

Stade Bollaert-Delelis

Racing Club de Lens - Olympique Lyonnais 2-1

Buts pour le RC Lens : Sotoca (36e) et Udol (76e)

But pour l' OL : Merah (85e)

Exclusion : Udol (84e) pour Lens

Privé de victoire depuis la 1ère journée, le Racing Club de Lens s’est enfin relancé. Les Sang et Or ont dominé l’Olympique Lyonnais (2-1) malgré une belle frayeur en fin de match. On peut néanmoins parler d’un succès mérité pour les Lensois dominateurs dès la première période animée par Sotoca.

D’abord neutralisé par un arrêt réflexe de Greif, l’attaquant lensois, titularisé pour la première fois cette saison, finissait par trouver la faille sur sa troisième occasion avec un magnifique enchaînement en pivot (1-0, 36e) ! Bousculé, l’OL attendait le retour des vestiaires pour réagir. La deuxième période était plus ouverte et les espaces offraient des situations aux deux équipes. Les Lyonnais, affaiblis par la sortie sur blessure d’Openda, passaient tout près de l’égalisation lorsque l’entrant Nakamura obligeait Risser à s’illustrer. Mais quelques minutes plus tard, Udol (2-0, 76e) doublait la mise de la tête, sur la deuxième passe décisive du soir pour Thauvin.

Udol buteur puis exclu

Lens se dirigeait vers une fin de match tranquille, jusqu’à la semelle d’Udol sur Merah sanctionnée d’un carton rouge direct (84e) ! Les Sang et Or se retrouvaient à 10 contre 11 et la frayeur ne s’arrêtait pas là puisque Merah (2-1, 85e) profitait d’une erreur de Baidoo pour relancer le suspense. Les dernières minutes devenaient irrespirables pour le public de Bollaert finalement soulagé par le coup de sifflet final. Vainqueur, le RCL se replace provisoirement en première partie de tableau tandis que l’OL, battu pour la première fois, rate l’opportunité de prendre la tête du championnat.