Sotoca

L'OL victime du réveil de Lens

Ligue 1
parEric Bethsy
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6e journée de Ligue 1
Stade Bollaert-Delelis
Racing Club de Lens - Olympique Lyonnais 2-1
Buts pour le RC Lens : Sotoca (36e) et Udol (76e)
But pour l'OL : Merah (85e)
Exclusion : Udol (84e) pour Lens
Privé de victoire depuis la 1ère journée, le Racing Club de Lens s’est enfin relancé. Les Sang et Or ont dominé l’Olympique Lyonnais (2-1) malgré une belle frayeur en fin de match. On peut néanmoins parler d’un succès mérité pour les Lensois dominateurs dès la première période animée par Sotoca.
D’abord neutralisé par un arrêt réflexe de Greif, l’attaquant lensois, titularisé pour la première fois cette saison, finissait par trouver la faille sur sa troisième occasion avec un magnifique enchaînement en pivot (1-0, 36e) ! Bousculé, l’OL attendait le retour des vestiaires pour réagir. La deuxième période était plus ouverte et les espaces offraient des situations aux deux équipes. Les Lyonnais, affaiblis par la sortie sur blessure d’Openda, passaient tout près de l’égalisation lorsque l’entrant Nakamura obligeait Risser à s’illustrer. Mais quelques minutes plus tard, Udol (2-0, 76e) doublait la mise de la tête, sur la deuxième passe décisive du soir pour Thauvin.

Udol buteur puis exclu

Lens se dirigeait vers une fin de match tranquille, jusqu’à la semelle d’Udol sur Merah sanctionnée d’un carton rouge direct (84e) ! Les Sang et Or se retrouvaient à 10 contre 11 et la frayeur ne s’arrêtait pas là puisque Merah (2-1, 85e) profitait d’une erreur de Baidoo pour relancer le suspense. Les dernières minutes devenaient irrespirables pour le public de Bollaert finalement soulagé par le coup de sifflet final. Vainqueur, le RCL se replace provisoirement en première partie de tableau tandis que l’OL, battu pour la première fois, rate l’opportunité de prendre la tête du championnat.
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Derniers commentaires

L'OL victime du réveil de Lens

@sergio 33: cest honteux que tu passes sous silence que Lyon a 2 fois plus de budget que Lens ! Vous auriez dû les battre largement grâce à votre argent 💰

Affaire Hakimi, le PSG est sur un fil

Y a 98.9% de chance que tu sois un hater parisien. Et 99,5% que tu ne te rende pas compte d'être ridicule.

Affaire Hakimi, le PSG est sur un fil

On s'y intéresse, trou d'balle, et on sait qu'il peut y aller en taule. Mais, sous couvert de commentaire "neutre" tu viens SYSTEMATIQUEMENT commenter a charge, meme si tu t'en défends. Et uniquement parce ce joueur joue a Paris. C'est en ça que tu es a vomir.

OL : Le but de Merah fait vomir Daniel Riolo

Sergio 33 y a un gars qui a ton pseudo qui utilise ton pseudo pour cracher que sur le PSG. J espère que tu es pas la même personne qui dénigre ou applaudi les arbitres quand il parle du QSG . Lens a pris la place de L OL dans les codir de la LFP

L'OL victime du réveil de Lens

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