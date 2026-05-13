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Stade Bollaert-Delelis

Lens - PSG : les compos (21h sur beIN Sports 1)

Ligue 113 mai , 20:05
parMehdi Lunay
5
29e journée de Ligue 1 (en retard)
Compo du RC Lens : Risser - Ganiou, Baidoo, Sarr - Aguilar, Sangaré, Thomasson, Udol - Sima, Saïd, Edouard
Compo du Paris Saint-Germain : Safonov - Mayulu, Beraldo, Zabarnyi, Hernandez - Dro Fernandez, Neves, Doué - Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola
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Le Qatar tue le football européen aussi.

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Et Pourquoi ! C'est là que les supporters doivent montrer leur attachement à leur club . Regardez le changement chez les supporters parisiens : qu'ils gagnent ou qu'ils perdent ils chantent et encouragent leur équipe . C'est ça le sport .

Lens - PSG : les compos (21h sur beIN Sports 1)

D’emblée et Kvara, c’est un régal … 🥳🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

L1 : Les « tueurs du foot français » jugés à Lens

Tout à fait !... le Qatar tue le Football Français avec Nasser qui règne sur la Ligue 1 avec toutes les institutions du Football Français à ses pieds.

Lens - PSG : les compos (21h sur beIN Sports 1)

Baracacolac, il faut le vendre cet été , il n’y est plus du tout, pfff… 😞🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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