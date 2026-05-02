Le PSG malchanceux et accroché par Lorient

32e journée de Ligue 1

Parc des Princes

Buts pour le PSG : Mbaye (6e), Zaïre-Emery (62e)

Buts pour Lorient : Pagis (12e), Tosin (78e)

Quatre jours après son match fou contre le Bayern Munich (5-4) en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a concédé le nul face à Lorient (2-2) ce samedi. Sans plusieurs cadres ménagés, les Parisiens avaient pourtant commencé de la meilleure des manières. Un but gag de Mbaye (1-0, 6e), qui contrait involontairement un dégagement du poing du gardien Mvogo, leur permettait de prendre l’avantage dès l’entame.

Pas de quoi entamer le moral des Merlus qui n’avaient pas vraiment le temps de douter puisque Pagis (1-1, 12e) égalisait rapidement d’une reprise du plat du pied. La partie était équilibrée au niveau du score, mais pas forcément dans le contenu. Les hommes de Luis Enrique étaient au-dessus et auraient pu repasser devant avant la pause si Hernandez n’avait pas trouvé le haut de la barre. Le PSG devait finalement attendre l’entrée de Zaïre-Emery (2-1, 62e) qui, brassard au bras, trouvait la faille d’une frappe contrée sur son tout premier ballon !

Le PSG a poussé jusqu'au bout

On pensait le champion d’Europe parti pour s’imposer logiquement. Mais suite à une perte de balle du jeune Mounguengue, l’attaquant lorientais Tosin réalisait un exploit personnel, notamment face à Pacho, pour offrir l’égalisation à son équipe (2-2, 83e). On en restera là puisqu'en plus des poteaux touchés par Hernandez et Mayulu, le penalty imaginaire initialement sifflé en faveur du PSG était annulé dans le temps additionnel. C’est donc un match nul qui relance très légèrement Lens dans la course au titre. Pas sûr que ce résultat inquiète les Parisiens désormais focalisés sur la demi-finale retour de C1 contre le Bayern mercredi.