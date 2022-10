L1 : Said remet le RC Lens sur le podium

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 11e journée

Stade Bollaert-Delelis

RC Lens-Montpellier 1-0

But : Said (67e)

A l'arraché, Lens a battu Montpellier 1-0 à Bollaert. Un succès important pour rebondir après le derby perdu à Lille mais surtout pour reprendre place sur la troisième marche du podium de Ligue 1.

Après son revers dans le derby face à Lille, le RC Lens avait à cœur de réagir devant son public face à Montpellier. Face à l'une des pires défenses de Ligue 1, on pouvait attendre un festival mais la première période était bien en-dessous des attentes. Lens avait le ballon mais pas les occasions. L'entame de match était tranquille pour les deux portiers à cause des imprécisions dans le jeu collectif, notamment à Lens. Les Sang et Or devaient attendre la 35e minute pour se créer une belle occasion. Abdul Samed lançait Openda dans la profondeur mais ce dernier butait sur un excellent Omlin. Ensuite, Jullien venait tacler juste à temps devant l'attaquant belge (43e) pour éviter l'ouverture du score.

Après le repos, on sentait une volonté d'accélérer côté lensois. La domination et la possession étaient encore plus fortes et il ne restait plus qu'à tromper Omlin. Le portier suisse allait être trahi par son propre capitaine, Téji Savanier. Le milieu montpelliérain était pressé par les Lensois et perdait le ballon dans l'axe, Said le récupérait pour tromper Omlin. Derrière, Lens voulait faire le break mais Pereira da Costa voyait sa frappe filer près du poteau (78e) alors que la Madjer de Sotoca était bloquée par Omlin (89e). Montpellier avait quelques situations mais à part une tête de Germain passée tout proche de la lucarne, c'était trop peu pour prendre un point. Grâce à ce succès, Lens remonte sur le podium et prend la troisième place avec 24 points, le double d'unités du MHSC 10e ce soir.