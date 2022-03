L1 : Rennes cartonne et passe deuxième avant OM-Nice

Dans : Ligue 1.

Par Nicolas Issner

Ce dimanche, le multiplex de la 29e journée de Ligue 1 mettait à l’affiche quatre rencontres dont celles de Rennes et Strasbourg, en course pour l’Europe.

Rennes 6-1 Metz

Bordeaux 0-2 Montpellier

Angers 1-0 Brest

Lorient 0-0 Strasbourg

On n’arrête plus la locomotive rennaise ! En attendant l’affiche de cette 29e journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice, Rennes a réalisé le gros coup ! En effet, les Bretons, déjà déchaînés la semaine dernière à Lyon, ont pulvérisé (6-1) le FC Metz au Rohazon Park. Serhou Guirassy s’est offert un prestigieux triplé pendant que Martin Terrier a inscrit un doublé. Avec ses deux réalisations supplémentaires, l’attaquant de 25 ans est devenu le deuxième meilleur buteur du championnat avec 16 réalisations. Hamari Traoré y est aussi allé de son but. Cette cinquième victoire de rang en Ligue 1 propulse Bruno Génésio et ses hommes sur le fauteuil de dauphin du PSG, deux points devant Marseillais et Niçois qui s’affronteront ce dimanche soir au Stade Vélodrome. Le Stade rennais est bien l’équipe du moment et la nouvelle meilleure attaque de Ligue 1 avec 63 buts marqués ! Les Grenats restent eux avant-derniers du championnat.

Si tout va bien à Rennes, rien ne va à Bordeaux qui s’est de nouveau incliné ce dimanche. Un revers supplémentaire (0-2) face au Montpellier HSC. Tout s’est dessiné en première période sur des buts de Wahi et Mollet. Malgré deux cartons rouges montpelliérains (Cozza, Ristic), les hommes de David Guion n’ont jamais réussi à revenir et on même raté un penalty avant la mi-temps. Bordeaux est bon dernier de Ligue 1 et vient de passer la barre effrayante des 70 buts encaissés, un record en France et en Europe. Face à des ultras mécontents, les Bordelais se sont rapprochés de la Ligue 2. De son côté, le SCO Angers a regoûté à la victoire après sept défaites à la suite. Les Angevins se sont imposés (1-0) au Stade Raymond-Kopa face à Brest. Enfin, match nul et vierge (0-0) entre Lorient et Strasbourg, qui stagne au cinquième rang du championnat.