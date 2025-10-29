Ligue 1 logo

L1 : Programme TV et résultats de la 10e journée

29 oct.
Alexis Rose
0
10e journée de Ligue 1 :
Mercredi 29 octobre
19h00 : FC Metz - RC Lens (sur Ligue 1+ 5)
FC Lorient - Paris Saint-Germain (sur Ligue 1+ 2)
Havre AC - Stade Brestois (sur Ligue 1+ 4)
OGC Nice - Lille OSC (sur Ligue 1+ 3)
21h05 : Paris FC - Olympique Lyonnais (sur Ligue 1+ 7)
Strasbourg - AJ Auxerre (sur Ligue 1+ 9)
Toulouse FC - Stade Rennais (sur Ligue 1+ 8)
Olympique de Marseille - SCO Angers (sur Ligue 1+ 6)
FC Nantes - AS Monaco (sur beIN Sports 1)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
Tout afficher
0
