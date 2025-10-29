L1 : Programme TV et résultats de la 10e journée

10e journée de Ligue 1 :

Mercredi 29 octobre

19h00 : FC Metz - RC Lens (sur Ligue 1+ 5)

FC Lorient - Paris Saint-Germain (sur Ligue 1+ 2)

Havre AC - Stade Brestois (sur Ligue 1+ 4)

OGC Nice - Lille OSC (sur Ligue 1+ 3)

21h05 : Paris FC - Olympique Lyonnais (sur Ligue 1+ 7)

Strasbourg - AJ Auxerre (sur Ligue 1+ 9)

Toulouse FC - Stade Rennais (sur Ligue 1+ 8)

Olympique de Marseille - SCO Angers (sur Ligue 1+ 6)

FC Nantes - AS Monaco (sur beIN Sports 1)