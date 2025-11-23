L1 : Nantes s'en sort in extremis face à Lorient

13e journée de Ligue 1

Toulouse - Angers : 0-1

Nantes - Lorient : 1-1

Brest - Metz : 3-2

Ce dimanche en Ligue 1, le FC Nantes recevait à la Beaujoire le FC Lorient. Un match très important dans la lutte pour le maintien.

Le FC Nantes est en crise et la réception du FC Lorient ce dimanche en Ligue 1 pouvait permettre aux Canaris de souffler un peu. Mais les Bretons sont aussi dans une position délicate et avaient donc besoin de points. Cette rencontre à la Beaujoire n'aura pas manqué de suspense. Les Merlus ont mieux attaqué les débats et auront fini par faire la différence en toute fin de première acte sur un but contre-son-camp de Chidozie Awaziem qui fera parler. Si Nantes a fait rentrer du lourd en seconde période pour tenter de revenir, c'est bien la maladresse qui sera au rendez-vous pendant longtemps. Mais Lorient finira tout de même par craquer dans le temps additionnel sur un but de... Chidozie Awaziem, qui sera véritablement l'homme du match de cette rencontre. Au classement, Lorient est 16e avec 11 points, soit autant de points que Nantes, 15e.

Dans les autres rencontres du jour, Angers (11e, 16 points) a douché Toulouse (10e, 16 points) au Stadium 1 but à 0 grâce à un but de Belkhdim au quart d'heure de jeu. Enfin, le Stade Brestois (14e, 13 points) a fait craquer Metz (17e, 11 points) 3 buts à 2 sur un penalty de Del Castillo après 10 minutes de temps additionnel.