L1 : Montpellier sauvé par les poteaux, Rennes et Ben Arfa grimacent

Dans : Ligue 1, Rennes, MHSC.

Roazhon Park

Rennes – Montpellier : 0-0

Très proches au classement, Rennes et Montpellier se sont neutralisés ce dimanche après-midi au Roazhon Park au terme d’un match engagé (0-0).

Le match était animé et ce sont les hommes de Julien Stéphan qui se montraient les plus dangereux lors du premier acte. Malheureusement pour les Bretons, Sarr ne parvenait pas à trouver le cadre (7e), pas plus que Lea-Siliki (14e). A la pause, les deux équipes étaient dos à dos et les tirs cadrés étaient rares, Delort et Bourigeaud étant les seuls joueurs à avoir faire briller les gardiens adverses.

En seconde période, c’est Ben Arfa qui était clairement le joueur le plus dangereux du Stade Rennais. Et pour cause, l’ancien attaquant de l’OL trouvait le poteau à deux reprises. Un manque d’efficacité rédhibitoire pour les deux équipes, qui ne parvenaient donc pas à faire la différence. C’est ainsi logiquement que Rennais et Montpellier partageaient les points, et se tiennent toujours en deux points au classement.