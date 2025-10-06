ICONSPORT_272756_0045
L1 : L'OM et Strasbourg dominent l'équipe type

Ligue 106 oct. , 9:40
parCorentin Facy
L’équipe type de la 7e journée de Ligue 1 selon les notes de L’Equipe :
Gardien : Lopes (Nantes)
Défenseurs : Ouattara (Strasbourg), Pavard (OM), Sarr (Lens), L.Hernandez (PSG)
Milieux : Barco (Strasbourg), O'Riley (OM), Thomasson (Lens)
Attaquants : Diop (Nice), Panichelli (Strasbourg) et Krasso (Paris FC)
Les notes cumulées depuis le début de la saison : 
Meilleur joueur : Malick Fofana (OL)
Meilleur gardien : Anthony Lopes (Nantes)
Meilleur entraîneur : Pierre Sage (Lens)
Meilleure équipe : Olympique Lyonnais
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675118135
2
O. Marseille
15750210155
3
Strasbourg
1575027147
4
O. Lyonnais
157502495
5
Monaco
13741241612
6
Lens
1374124106
7
LOSC Lille
11732241410
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
107241-1910
11
Brest
8722301111
12
Nice
87223-3912
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Le Havre
67133-2810
16
Nantes
67133-257
17
Angers SCO
57124-8311
18
Metz
27025-11516

