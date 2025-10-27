ICONSPORT_275095_0153

L1 : L'OL et le PSG en force dans l'équipe type

Ligue 127 oct. , 9:40
parCorentin Facy
3
L’équipe type de la 9e journée de Ligue 1 : 
Gardien : Diouf (Nice)
Défenseurs : Baidoo (Lens), Tati (Nantes), Niakhaté (OL), Hakimi (PSG), Tagliafico (OL)
Milieux : Seko (Le Havre), Vitinha (PSG), Fernandez-Pardo (Lille)
Attaquants : Chérif (Angers) et Correia (Lille)
Classements cumulés depuis le début de la saison :
Meilleur joueur : Malick Fofana (OL)
Meilleur gardien : Geronimo Rulli (OM)
Meilleur entraîneur : Bruno Genesio (Lille)
Meilleure équipe : Lens
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_275194_0045
Liga

Real : Xabi Alonso l’écoeure, Vinicius claque la porte

ICONSPORT_274378_0112
ASSE

ASSE : Il dénonce ces joueurs qui ont le melon

ICONSPORT_275095_0153
OL

OL : Pierre Ménès démolit un joueur lyonnais

ICONSPORT_275145_0146
Serie A

La Juventus vire Igor Tudor !

Fil Info

13:40
Real : Xabi Alonso l’écoeure, Vinicius claque la porte
13:20
ASSE : Il dénonce ces joueurs qui ont le melon
13:00
OL : Pierre Ménès démolit un joueur lyonnais
12:36
La Juventus vire Igor Tudor !
12:20
L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre
12:00
PSG : Luis Enrique rapporte 75ME à Paris
11:30
OL-RCSA : Strasbourg crie au scandale contre l'arbitrage
11:00
Habib Beye entraineur de l'OM, un ancien l'annonce
10:40
PSG : Marquinhos fait un choix fracassant pour son avenir

Derniers commentaires

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

La petite Kenny gaspille son temps et son énergie pour rien ici RIRES

L1 : L'OL fait chavirer Strasbourg sur le fil

Certe mais putin que c'est long de plus Strasbourg doit finir à 9

L1 : L'OL fait chavirer Strasbourg sur le fil

Oui clairement il font beaucoup de faute dangereuse mais par contre quand les touches il se roulent par terre. De plus leur coach m'a déçu après sa déclaration lunaire moi qui aimait bien son style etc... Il doit s'excuser auprès de Fofana

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Tes fameux pote Marseillais RIRES - 3 bd Michelet - Eric Gernier - Godfather - Sam - Samu - 13 sinon rien etc etc MORT DE RIRE

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

En ayant appris ce sport avant hier, tu veux nous l apprendre RIRES

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading