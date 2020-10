L1 : Lille en force, Monaco en rade

Dans : Ligue 1.

Le LOSC est le nouveau leader de la Ligue 1 grâce à sa victoire écrasante à Strasbourg (3-0). Dans le même temps, l’AS Monaco a sombré à Brest (1-0).

Lille a frappé un grand coup ce dimanche après-midi à la Meinau. Contre des Strasbourgeois trop passifs, les Dogues se sont imposés largement (3-0) grâce à des buts de Celik, Sanches et Yilmaz. Une victoire importante puisqu’elle permet au LOSC de prendre la tête du classement avant la trêve internationale et en attendant le résultats de Rennes.

Mauvaise opération en revanche pour l’AS Monaco, battue à Brest (1-0) sur un but de Romain Faivre en début de match. Dans les autres rencontres de ce multiplex, Bordeaux a validé sa deuxième victoire de la saison. Grâce à Oudin, Kalu et Basic, les Bordelais ont pulvérisé (3-0) la lanterne rouge, Dijon, qui s’enfonce un peu plus dans la zone de relégation. Quant au FC Metz, il a fallu un triplé du grand Ibrahima Niane pour prendre l’ascendant sur Lorient (3-1).