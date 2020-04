L1 : Guy Roux a une idée révolutionnaire, ça va étonner

Dans : Ligue 1.

Afin de permettre aux clubs de mieux reprendre la compétition sans trop tirer sur les organismes, Guy Roux suggère une idée aux instances du football.

Guy Roux va bien, merci pour lui. Et l’ancien entraîneur mythique de l’AJ Auxerre a tenu à faire entendre sa voix au moment où les clubs tentent d’organiser un retour à l’entraînement, puis à la compétition à partir du 11 mai. Il se sera passé trois mois entre l’arrêt lié à l’épidémie de coronavirus et cette possible reprise, et forcément les footballeurs vont devoir encaisser les lourdes cadences imposées par cette fin de saison en mode express. C’est pour cela que Guy Roux suggère que les entraîneurs puissent faire tourner plus facilement les effectifs lors des rencontres à venir. Et pour cela l’ancien coach ne voit qu’une seule solution.

Guy Roux suggère tout simplement d’augmenter le nombre des remplacement possibles, et même de totalement chambouler cela. « Il faudrait changer la loi du jeu sur le nombre de remplacements (…) Il faut passer à 11+ 6 et un gardien de but et si on veut aller au bout du confort et de la préservation de la santé des joueurs, il faut un règlement comme au basket avec 18 à 20 joueurs et on change comme on veut, avec évidemment des précisions pour voir comment peuvent se faire ces changements, car évidemment on ne peut pas totalement faire comme au basket, sous peine de ne rien comprendre et de trouver des équipes à 12 », a expliqué, sur Europe 1, l’ancien technicien de 81 ans. Il n'est pas du tout certain que cette idée aille très loin quand même.