L'OM s'impose en patron devant Nantes, la C1 approche

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 33e journée

Stade Vélodrome

OM-Nantes 3-2

Buts : Payet (39e sur pen, 55e sur p.), Harit (75e) pour l’OM ; Girotto (26e) et Coco (41e) pour Nantes

Marseille était dominant dans ce match mais l'OM était sanctionné par les contres nantais. Girotto venait placer les hommes d'Antoine Kombouaré devant. Un penalty et l'OM revenait au score par l'intermédiaire de Payet. Aussitôt revenu au score, l'OM était encore puni par Coco et était mené au repos. Un penalty un peu généreux et Payet s'offrait un doublé pour remettre les siens sur les bons rails. Enfin, Harit offrait le succès aux siens à un quart d'heure de la fin. Avec ce succès, Marseille fait le trou pour la deuxième place et possède 6 points d'avance sur le quatrième. Nantes reste 10e et dit au revoir à l'Europe via la Ligue 1.