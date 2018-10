L'OM croque Caen et grimpe sur le podium !

Dans : Ligue 1, OM, SMC.

Orange Vélodrome

OM - Caen : 2-0

Buts : Mitroglou (36e) et Thauvin (45e) pour l'OM

Trois jours après sa déception européenne à Chypre, l’OM a renoué avec le succès contre Caen (2-0) et s’est invité sur le podium en attendant PSG-Lyon.

Malgré la fatigue accumulée en Ligue Europa dans la semaine, les hommes de Rudi Garcia débutaient bien la rencontre et se procuraient les meilleures occasions par Dimitri Payet, Florian Thauvin ou encore Kostas Mitroglou. Après une grosse demi-heure de domination marseillaise, l’international grec ouvrait le score. Un but validé par la VAR, Lucas Ocampos étant hors-jeu sur l’action mais ne gênant pas Brice Samba selon Benoit Millot. Peu avant le repos, l’OM faisait le break grâce à un but magnifique de Thauvin, lequel combinait avec l’inévitable Payet.

En seconde période, l’OM était proche de chuter du podium, la faute à un but de Djiku. Mais dans le temps additionnel, le but caennais était refusé à cause d’une faute de main du défenseur normand. Du coup, Marseille conservait sa troisième place grâce à une meilleure attaque que Montpellier. Mais l’OL peut doubler les deux clubs précédemment cités en cas de succès à Paris, ce dimanche soir.