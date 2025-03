DAZN frappe fort, une offre à 7 euros par mois ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

DAZN a décidé de casser totalement les prix pour ceux qui ne sont pas abonnés à la plateforme qui détient les droits de la Ligue 1.

Bien décidé à finir la saison de manière positive, DAZN casse les prix comme jamais pour récupérer des abonnés. La plateforme britannique avait défrayé la chronique au mois d’août en dévoilant des tarifs pouvant monter à 40 euros par mois pour l’abonnement sans engagement. Depuis, les prix n’ont cessé de baisser et ont atteint un niveau plus bas que jamais pour la dernière ligne droite du championnat. Ainsi, DAZN vient de sortir une nouvelle offre avec un Pass Fin de Saison. Celui-ci a été lancé en février, mais ne comprend désormais que les prochains mois jusqu’à fin juillet.

🌍 | J-1️⃣0️⃣0️⃣ avant le début de la Coupe du Monde des Clubs ! 🏆🤩



Toutes les rencontres seront à suivre en direct et gratuitement sur DAZN ! 📲 pic.twitter.com/L9gTeDSo8x — DAZN France (@DAZN_FR) March 6, 2025

Son prix est descendu de 49 euros, à 35 euros. De quoi dépenser 7 euros par mois pour obtenir les programmes de DAZN. Cela comprend donc la Ligue 1 avec 8 matchs sur 9. Le championnat de France de basket, la Ligue des Champions féminine de football, le championnat belge, et des sports de combat. Un gros effort donc de la part du diffuseur de la Ligue 1, qui fait en tout cas tout pour récupérer un peu de crédit auprès du grand public, avec des émissions plus fournies, un multiplex désormais, des prises d’antenne en amont et des débriefings réguliers après les affiches. Et un prix forcément attractif pour les derniers mois de compétition en Ligue 1.