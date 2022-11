Clermont renversé par la furia lensoise !

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

15e journée de Ligue 1

Stade Bollaert-Delelis

Le Racing Club de Lens bat le Clermont Foot 2-1

Buts pour Lens : Saïd (60e), Fofana (68e)

But pour Clermont : Abdul Samed (39e, csc)

Huit matchs à domicile et huit victoires pour Lens cette saison ! Ce samedi, les Sang et Or ont dominé Clermont (2-1) malgré une première période compliquée. Sous la pression lensoise, les hommes de Pascal Gastien résistaient plutôt bien. L’attaquant Saïd ne parvenait pas à concrétiser ses trois premières occasions. Alors après un superbe arrêt de Samba sur le lob de Kyei, Clermont ouvrait le score grâce au but contre son camp de l’ancien Clermontois Abdul Samed (0-1, 39e).

Ce n’était clairement pas un hold-up en faveur des visiteurs. Mais comme on pouvait s’y attendre, Lens, poussé par un public surchauffé, poussait très fort au retour des vestiaires. Clermont ne pouvait tenir qu’un petit quart d’heure, le temps pour Saïd (1-1, 60e) d’égaliser sur un centre de Medina. Avant le bel enchaînement de Fofana (2-1, 68e) dans la surface ! Les Auvergnats ne s’en remettront pas et Lens, deuxième de Ligue 1, prend provisoirement huit points d’avance sur le troisième Rennes !