Malcom était en feu, mais Bordeaux a encore calé

Dans : Ligue 1, Bordeaux, FC Nantes.

Sous la chaleur de Bordeaux, les Girondins, emmenés par un Malcom époustouflant, et le FC Nantes se sont neutralisés (1-1) au terme d’un match animé où les deux équipes auraient pu l’emporter.

Il faisait chaud à Bordeaux, très chaud même. Et pourtant, le spectacle était au rendez-vous au Matmut Atlantique où les deux équipes se sont rendus coups pour coups. Après un quart d’heure équilibré, les hommes de Jocelyn Gourvennec avaient deux opportunités mais un éventuel pénalty était oublié sur un accrochage de Touré sur Lerager (21e). Quatre minutes plus tard, la frappe de Kamano, déviée par Diego Carlos, frôlait la lucarne de Tatarusanu (25e). Finalement, c’est Nantes qui ouvrait le score grâce à un but de renard des surfaces de Nakoulma (45e, 0-1), titulaire en pointe en l’absence de Sala.

Nantes au bord de la rupture en fin de match

Dès l’entame de la seconde période, Bordeaux revenait dans le match grâce à Malcom (47e, 1-1). Encore omniprésent, le Bordelais égalisait suite à un très joli travail de De Préville, qui n’a toujours pas ouvert son compteur avec Bordeaux. En fin de match, les partenaires de Toulalan, particulièrement solides, dominaient. Mais Tatarusanu réalisait un incroyable double arrêt devant Mendy puis Cafu dans le dernier quart d’heure (79e).

Finalement, les deux équipes se quittaient donc sur un match nul arrange plutôt Nantes, qui remonte provisoirement à la 4e place. De son côté, Bordeaux a raté l’occasion de doubler son adversaire du jour et reste derrière Marseille, Lyon ou Saint-Etienne.