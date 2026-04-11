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AJA-Nantes : Anthony Lopes pointé du doigt

Ligue 111 avr. , 20:50
parCorentin Facy
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17e de Ligue 1, Nantes gagne du temps à Auxerre malgré le match nul à un quart d’heure de la fin. De quoi rendre fous les supporters nantais.
Le match de la peur est en train d’accoucher sur un match nul qui fait les affaires de l’AJ Auxerre ce samedi contre Nantes. A un quart d’heure de la fin, les deux équipes sont à égalité (0-0) et l’attitude d’Anthony Lopes ne plaît pas à tout le monde. Sur certaines situations, le gardien nantais donne effectivement le sentiment de gagner du temps et donc de se contenter d’un match nul qui ne fait pourtant pas les affaires du FC Nantes.
De quoi rendre totalement dingue l’insider Emmanuel Merceron, par ailleurs grand supporter du club de Loire-Atlantique. « On dirait que Lopes joue le 0-0, j'ai du mal à m'expliquer ce qu'il attend de la suite de la saison » a publié sur X le supporter du FC Nantes, totalement choqué par ce qu’il voit du côté d’Auxerre. Un avis partagé par de nombreux amoureux du club Jaune et Vert, lesquels ne comprennent pas pourquoi les Canaris ne jettent pas toutes leurs forces dans la bataille alors qu’une victoire leur permettrait de revenir à seulement 2 points de la place de barragiste occupée par leur adversaire du soir.

Ligue 1

11 avril 2026 à 19:00
Auxerre
0
0
Match terminé
Nantes
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
89
F. Centonze
NantesNantes
Carton jaune
86
I. Sissoko
NantesNantes
Remplacement
82
ENTRE
R. Cabella
NantesNantes
SORT
F. Guilbert
NantesNantes
Remplacement
81
ENTRE
M. Abdallah
NantesNantes
SORT
M. Abline
NantesNantes
Voir Les Détails Complets Du Match
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Monaco
49291541050437
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332896132437-13
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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