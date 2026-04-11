AJA-Nantes : Anthony Lopes pointé du doigt

17e de Ligue 1, Nantes gagne du temps à Auxerre malgré le match nul à un quart d’heure de la fin. De quoi rendre fous les supporters nantais.

Le match de la peur est en train d’accoucher sur un match nul qui fait les affaires de l’AJ Auxerre ce samedi contre Nantes. A un quart d’heure de la fin, les deux équipes sont à égalité (0-0) et l’attitude d’Anthony Lopes ne plaît pas à tout le monde. Sur certaines situations, le gardien nantais donne effectivement le sentiment de gagner du temps et donc de se contenter d’un match nul qui ne fait pourtant pas les affaires du FC Nantes

De quoi rendre totalement dingue l’insider Emmanuel Merceron, par ailleurs grand supporter du club de Loire-Atlantique. « On dirait que Lopes joue le 0-0, j'ai du mal à m'expliquer ce qu'il attend de la suite de la saison » a publié sur X le supporter du FC Nantes, totalement choqué par ce qu’il voit du côté d’Auxerre. Un avis partagé par de nombreux amoureux du club Jaune et Vert, lesquels ne comprennent pas pourquoi les Canaris ne jettent pas toutes leurs forces dans la bataille alors qu’une victoire leur permettrait de revenir à seulement 2 points de la place de barragiste occupée par leur adversaire du soir.