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LdN : C’est officiel, l’Espagne est invincible

Ligue des Nations
parGuillaume Conte
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Malmenée en Croatie, tout proche de concéder deux buts de retard, l’Espagne a tenu bon et a fini par s’imposer 2-1, ce mardi soir à Split. Malgré le but de Perisic, qui a ensuite été expulsé à la 80e minute, la Roja n’a jamais paniqué et est revenu au score par son joker de luxe Mikel Merino, auteur d’un doublé, dont le but vainqueur à la 88e.
L’Espagne a tout gagné dans sa poule, et garde trois points d’avance sur l’Angleterre, victorieuse 3-0 de la Tchéquie avec un doublé d’Harry Kane.
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Derniers commentaires

Le premier flop de l'ère Zidane est désigné

Combien de tire à t’il fait pour AUCUN cadré? Les 3 seules fois qu’il a fait une passe ça c’est concrétisé par une frappe cadré, et pour moi que je dis trop personnel c’est dans les 6 mètres, c’est pas les grigris qui fait sur les côtés qui fait de lui un joueur d’équipe et d’ailleurs si Zidane la sortie je suis persuadé qu’il a vue la même chose! Bizarrement dès sa sortie c’était beaucoup plus fluide de partout et sa a donné 4 magnifique buts.

EdF : La France enfin libérée, Riolo agresse Deschamps

Tu te marrais toi avec cette équipe ultra-défensive en attendant la faute de l'équipe adverse ? Après le traiter de gros con est un peu réducteur et tu fais preuve de peu d'originalité... Rigolo est un peu plus drôle....

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Tu radotes... tu radotes !^^

EdF : La France enfin libérée, Riolo agresse Deschamps

Aucun respect ce gros con de Rigolo… même pas étonné de sa part. C'est dans l'air du temps l'irrespect…

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en plus il a fait le forcing pendant 2 mois

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