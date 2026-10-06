LdN : C’est officiel, l’Espagne est invincible

Malmenée en Croatie, tout proche de concéder deux buts de retard, l’Espagne a tenu bon et a fini par s’imposer 2-1, ce mardi soir à Split. Malgré le but de Perisic, qui a ensuite été expulsé à la 80e minute, la Roja n’a jamais paniqué et est revenu au score par son joker de luxe Mikel Merino, auteur d’un doublé, dont le but vainqueur à la 88e.

L’Espagne a tout gagné dans sa poule, et garde trois points d’avance sur l’Angleterre, victorieuse 3-0 de la Tchéquie avec un doublé d’Harry Kane.