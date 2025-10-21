ICONSPORT_274476_0001

Leverkusen - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)

Ligue des Champions21 oct. , 19:56
parMehdi Lunay
0
Compo du Bayer Leverkusen :
Flekken - Andrich, Badé, Tapsoba - Arthur, Equi Fernandez, Aleix García, Grimaldo - Poku, Echeverri - Kofane
Compo du Paris Saint-Germain :
Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, D.Doué - Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

