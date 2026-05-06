Le Bayern annonce une humiliation pour le PSG

Après un match aller aussi fou que spectaculaire, le PSG retrouve le Bayern à Munich pour la manche retour ce mercredi. Une rencontre indécise sur le papier...sauf pour les anciens dirigeants bavarois Karl-Heinz Rummenigge et Hasan Salihamidzic.

Rarement deux demi-finales de Ligue des champions n'auront été reçus aussi différemment. Si Arsenal-Atlético ne faisait pas rêver les foules et a confirmé sa réputation négative sur le terrain, Bayern- PSG fait saliver tout le monde. C'est la rencontre au sommet du football européen en 2026 avec deux formations tournées vers l'offensive. Elle paraît bien difficile à pronostiquer, surtout après le match aller. Sur la pelouse du Parc, Parisiens et Bavarois avaient offert un chassé-croisé de folie conclu sur le score de 5-4.

Côté Bayern, on est très confiant

Sur le papier, tous les scénarios sont possibles et les deux clubs ont autant de chance l'un que l'autre de passer en finale. Néanmoins, le doute n'habite pas vraiment deux anciens dirigeants du Bayern Karl Heinz-Rummenigge et Hasan Salihamidzic. L'ancien double Ballon d'Or « croit fermement » dans la qualification du Bayern contre le Paris Saint-Germain mercredi soir. Mais, l'enthousiasme est encore plus prononcé chez le Bosnien, directeur sportif du club allemand jusqu'en 2023.

« Avec le douzième homme dans les tribunes et l'Allianz Arena comme forteresse, nous avons un net avantage à domicile, et je crois fermement que le FC Bayern se qualifiera. Nos joueurs sont au sommet de leur forme ; ils gagnent et parviennent même à renverser des matchs presque perdus. Ils ne doivent pas se mettre la pression contre le PSG, ils n'ont pas besoin de mener 3-0 à la mi-temps – nous y parviendrons grâce à notre force dans les dernières minutes », a lâché Salihamidzic au média TZ München. Aux Parisiens de leur donner tort et de rappeler qu'ils sont les champions d'Europe en titre.