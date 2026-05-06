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Karl-Heinz Rummenigge

Le Bayern annonce une humiliation pour le PSG

Ligue des Champions06 mai , 9:40
parMehdi Lunay
7
Après un match aller aussi fou que spectaculaire, le PSG retrouve le Bayern à Munich pour la manche retour ce mercredi. Une rencontre indécise sur le papier...sauf pour les anciens dirigeants bavarois Karl-Heinz Rummenigge et Hasan Salihamidzic.
Rarement deux demi-finales de Ligue des champions n'auront été reçus aussi différemment. Si Arsenal-Atlético ne faisait pas rêver les foules et a confirmé sa réputation négative sur le terrain, Bayern-PSG fait saliver tout le monde. C'est la rencontre au sommet du football européen en 2026 avec deux formations tournées vers l'offensive. Elle paraît bien difficile à pronostiquer, surtout après le match aller. Sur la pelouse du Parc, Parisiens et Bavarois avaient offert un chassé-croisé de folie conclu sur le score de 5-4.

Côté Bayern, on est très confiant

Sur le papier, tous les scénarios sont possibles et les deux clubs ont autant de chance l'un que l'autre de passer en finale. Néanmoins, le doute n'habite pas vraiment deux anciens dirigeants du Bayern Karl Heinz-Rummenigge et Hasan Salihamidzic. L'ancien double Ballon d'Or « croit fermement » dans la qualification du Bayern contre le Paris Saint-Germain mercredi soir. Mais, l'enthousiasme est encore plus prononcé chez le Bosnien, directeur sportif du club allemand jusqu'en 2023.
« Avec le douzième homme dans les tribunes et l'Allianz Arena comme forteresse, nous avons un net avantage à domicile, et je crois fermement que le FC Bayern se qualifiera. Nos joueurs sont au sommet de leur forme ; ils gagnent et parviennent même à renverser des matchs presque perdus. Ils ne doivent pas se mettre la pression contre le PSG, ils n'ont pas besoin de mener 3-0 à la mi-temps – nous y parviendrons grâce à notre force dans les dernières minutes », a lâché Salihamidzic au média TZ München. Aux Parisiens de leur donner tort et de rappeler qu'ils sont les champions d'Europe en titre.
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sans déconner

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c'etait de l'humour mec

Le Bayern annonce une humiliation pour le PSG

Toujours a ouvrir ton claque merde alors qu'on pense la même chose, c'est toi qui n'a pas compris c'est celui qui a pondu ce titre que j'honnis

Le Bayern annonce une humiliation pour le PSG

Du titre par Foot01 par excellence .. Pour être pigiste chez Foot01 il faut seulement 2 qualités : 1) Savoir rechercher des infos sur Internet 2) Savoir extrapoler les dires de quelqu'un L'orthographe et l'honnêteté sont fortement déconseillées.

Bayern Munich - PSG : Les compos probables

Allez les gars finissez le taf bordel, !!! Soyez à jamais les premiers à avoir deux étoiles ⭐️

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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