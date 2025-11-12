LdC Fem : Le PSG tombe contre Manchester United

Après avoir été balayée 4-0 à Wolfsburg, puis s'être inclinée 2-1 au Parc des Princes face au Real Madrid, l'équipe féminine du PSG a une nouvelle fois été battue en Ligue des champions. En déplacement à Old Trafford, les joueuses de Paulo César sont tombées 2 à 1 face à Manchester United.

Au classement de cette première phase, les Parisiennes sont dernières avec zéro point, à égalité avec l'AS Rome et St-Polten. Dans une semaine, c'est le Bayern Munich (deux victoires et une défaite) qui se déplacera à Paris. Le PSG aura clairement besoin de s'imposer afin d'éviter la catastrophe industrielle que serait une élimination dès cette première phase de Ligue des champions.