ICONSPORT_276995_0010

LdC Fem : Le PSG tombe contre Manchester United

Ligue des Champions12 nov. , 23:03
parClaude Dautel
0
Après avoir été balayée 4-0 à Wolfsburg, puis s'être inclinée 2-1 au Parc des Princes face au Real Madrid, l'équipe féminine du PSG a une nouvelle fois été battue en Ligue des champions. En déplacement à Old Trafford, les joueuses de Paulo César sont tombées 2 à 1 face à Manchester United.
Au classement de cette première phase, les Parisiennes sont dernières avec zéro point, à égalité avec l'AS Rome et St-Polten. Dans une semaine, c'est le Bayern Munich (deux victoires et une défaite) qui se déplacera à Paris. Le PSG aura clairement besoin de s'imposer afin d'éviter la catastrophe industrielle que serait une élimination dès cette première phase de Ligue des champions.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_273050_0028
Serie A

Milan : Rabiot est devenu indispensable

ICONSPORT_273378_0824
Equipe de France

EdF : Khephren Thuram appelé en renfort

ICONSPORT_276253_0017
OM

L'OM perd son directeur du recrutement

Fil Info

23:00
Milan : Rabiot est devenu indispensable
22:35
EdF : Khephren Thuram appelé en renfort
22:30
L'OM perd son directeur du recrutement
22:10
Discipline : Deux matchs pour Verdonk, un match pour Tagliafico et Balogun
22:00
Le PSG fixe son prix, Vitinha attend les offres
21:40
Sondage : La France sera-t-elle qualifiée pour le Mondial dès jeudi soir ?
21:20
OL : Endrick arrive pour 200.000 euros par mois !
21:00
Zack Nani siffle la fin du match, Ligue 1+ a la rage

Derniers commentaires

Le PSG n'est pas un grand club, une star de Canal+ balance

T k1 imbécile rageux é de surcroît Con car tu px dire sek bn te semble de Marseille mais ô moins il restera tjrs le 1er

Le PSG n'est pas un grand club, une star de Canal+ balance

La vérité t'offense footix

OL : Endrick arrive pour 200.000 euros par mois !

L'OL, va être difficile à manier avec un joueur de ce calibre👍d'autant plus, qu'il risque de se donner à fond pour être dans l'équipe nationale, bravo l'OL, super bien joué, j'aimerais le voir en ligue 1, ce phénomène 👏

OL-PSG : Une proposition choc pour éviter les erreurs d'arbitrage !

Oui that's my point 😉 Le foot était quand-même plus simple à arbitrer il y a 30 ans... Quand les joueurs se tordaient de douleur par terre, c'est qu'il y avait une rupture des croisés ou un tibia cassé... c'était plus simple 😆

OL : Endrick arrive pour 200.000 euros par mois !

De toute facon quand c'est l'OL qui le recrute c'est tout de suite moins bien. J'aurai été curieux de t'entendre s'il avait signé a l'OM..... Mais arrete charlot. Hier tu nous sortait encore qu'il fallait pas croire a ces rumeurs et que c'etait du pipo.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading