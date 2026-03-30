Florian Thauvin, patron du RC Lens
Florian Thauvin sous le maillot du RC Lens

Lens choisit Rouen pour remplacer le PSG

Lens30 mars , 21:32
parClaude Dautel
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Le match Lens-PSG ayant été reporté par la LFP, les Sang et Or ont programmé un match amical contre Rouen (Nat) le samedi 11 avril pour la bonne cause.
« Organisée dans le but de compenser l’absence de compétition pendant quinze jours et permettre aux Sang et Or de garder le rythme face à une formation compétitive de National, cette rencontre revêt également un caractère solidaire. Dans ce cadre, le Racing s’engage aux côtés de Reporters sans frontières, organisation de référence dans la promotion et la défense de la liberté d’informer et d’être informé à travers le monde. Une partie des bénéfices sera reversée à cette cause essentielle. Entre autres, les joueurs du Racing arboreront, lors de l’échauffement, un t-shirt appelant à la libération de Christophe Gleizes, journaliste sportif français emprisonné en Algérie depuis le 29 juin 2025 pour avoir simplement exercé son métier. Plus qu’un match amical, ce rendez-vous mobilisera l’ensemble du peuple lensois autour d’un enjeu qui dépasse les frontières du football », indique le RC Lens. A noter que la billetterie pour ce match RC Lens-FC Rouen est ouverte dès à présent au tarif unique de 10€ pour l’ensemble des tribunes.
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Derniers commentaires

PSG : La réponse choc faite au maire de Paris

Pour être sur tous les articles du PSG à déverser ta haine, tu dois certainement en rêver la nuit et en faire des cauchemars. Essaie de te concentrer sur ton club... mince, tu feras des cauchemars aussi... tant pis.

PSG : La réponse choc faite au maire de Paris

Comme tu dis 4 ans, il a tendu la main à Hidalgo, elle a toujours refusé donc c terminé. NAK fera construire un stade qui lui rapportera du blé… trop petit pour le grand PSG, et trop tard pour la mairie qui n’est pas capable de l’entretenir.

Carton rouge pour la VAR, les Anglais ont tranché

si tu lisais un peu. tu comprendrais;..... je parle au mytho Atton pour 2 faits de jeu de la semaine derniere. donc les 2 plus marquants etants ceux cités.... ("Sans on a vu des bracages grotesques qui n'auraient pas été permis avec") La deuxieme je reponds a Mopi qui parle de supprimer les regles a interpretation. rien de plus logique de parler a un lyonnais d une situation ou c est soit noir soit blanc, mais qui au final, fait parler et donne lieu a des interpretations alors qu il ne peut pas en avoir. si je parle d un fait sur Angers ou LORIENT TU DIRAS. hein j vois pas quelel actioN........ voila. à toi de prendre de la hauteur...;

PSG : La réponse choc faite au maire de Paris

ah une bonne insulte. kassos du 19 em

PSG : La réponse choc faite au maire de Paris

oui ca me chagrine et ça chagrine la France du foot.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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