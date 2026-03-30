Lens choisit Rouen pour remplacer le PSG

Le match Lens-PSG ayant été reporté par la LFP, les Sang et Or ont programmé un match amical contre Rouen (Nat) le samedi 11 avril pour la bonne cause.

« Organisée dans le but de compenser l’absence de compétition pendant quinze jours et permettre aux Sang et Or de garder le rythme face à une formation compétitive de National, cette rencontre revêt également un caractère solidaire. Dans ce cadre, le Racing s’engage aux côtés de Reporters sans frontières, organisation de référence dans la promotion et la défense de la liberté d’informer et d’être informé à travers le monde. Une partie des bénéfices sera reversée à cette cause essentielle. Entre autres, les joueurs du Racing arboreront, lors de l’échauffement, un t-shirt appelant à la libération de Christophe Gleizes, journaliste sportif français emprisonné en Algérie depuis le 29 juin 2025 pour avoir simplement exercé son métier. Plus qu’un match amical, ce rendez-vous mobilisera l’ensemble du peuple lensois autour d’un enjeu qui dépasse les frontières du football », indique le RC Lens. A noter que la billetterie pour ce match RC Lens-FC Rouen est ouverte dès à présent au tarif unique de 10€ pour l’ensemble des tribunes.