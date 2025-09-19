L1 : Le groupe lensois pour le derby

ça sent la douille .
Niakhate, il a pas de cerveau et il prend Turpin pour un idiot, il sait qu'il y a la VAR et 50 caméras ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|6
|3
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|-1
|5
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|5
|4
|1
|2
|1
|0
|3
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|5
|10
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
Le 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆 𝒍𝒆𝒏𝒔𝒐𝒊𝒔 pour le derby 🔴🟡 Voici les 2⃣1⃣ 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐎𝐫 convoqués par le coach Pierre Sage pour #RCLLOSC. #FiersDEtreLensois