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Fausse blessure à Lens, la colère noire de Pierre Sage

Lens11 avr. , 22:00
parEric Bethsy
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Après le match amical remporté face à Rouen (2-1) ce samedi, Pierre Sage a poussé un double coup de gueule. L’entraîneur du Racing Club de Lens, agacé par le rendement de certains cadres, commence à perdre patience avec Samson Baidoo.
Pour rester actif malgré le report de son match contre le Paris Saint-Germain, le Racing Club de Lens a organisé un match amical face à Rouen ce samedi. Ça devait être une journée tranquille pour les Sang et Or. Sauf que Pierre Sage n’a pas aimé ce qu’il a vu. Sans donner de noms, le coach artésien a souligné la baisse de régime de certains joueurs.
« Il n'y a pas d'enseignement collectif parce que j’ai trop mélangé les équipes pour attendre des choses sur ce plan-là, a d’abord admis le technicien. Je sais que ça agit sur la coordination entre eux, mais c'est plutôt sur le plan individuel. Certains joueurs se rapprochent de l’équipe, d’autres s’en éloignent au travers de la performance qu’ils ont livrée aujourd’hui et, pour certains, déjà à Lille. Ce qui est important maintenant, c’est de construire la meilleure équipe possible pour pouvoir battre Toulouse deux fois la semaine prochaine. » Des changements sont envisageables dans le onze, mais pas en ce qui concerne le défenseur central Samson Baidoo, mystérieusement indisponible depuis deux mois.

Baidoo refuse de jouer

« Si je considère que Samson Baidoo sera absent contre Toulouse ? Vous savez, j'ai du mal à considérer des choses concernant Samson Baidoo. En fait, je ne sais même plus quoi vous répondre à son sujet, je suis désolé. Vous êtes dans la même attente que moi et je suis très impatient de le revoir sur le terrain. Ça fait longtemps qu'il s'entraîne mais visiblement, s'entraîner ce n'est pas jouer… Qu'est-ce qui l'empêche de jouer ? Ses fibres musculaires. S'il a des douleurs ? Non, pas de douleurs. Qu'est-ce qui fait qu'il ne joue pas ? C'est une bonne question », a conclu Pierre Sage, incapable de dire s'il récupérera l'Autrichien avant la fin de la saison.
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