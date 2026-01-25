Serie A : La Roma et le Milan AC ne se départagent pas

22e journée de Serie A :

Stade olympique de Rome.

AS Rome - AC Milan : 1-1.

Buts : Pellegrini (74e sur penalty) pour la Roma ; De Winter (62e) pour le Milan AC.

Avec ce match nul, le Milan AC reste deuxième de Serie A, à cinq points du leader l'Inter, alors que la Roma grimpe sur le podium devant Naples.