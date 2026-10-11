Serie A : Kolo Muani sauve la Juve à Cagliari

Haaland confirme avoir un gros faible pour le PSG

Ton petit ? On aura tout vu de ta part. Tu continues à dire que je me prends pour un comptable alors que je te donne des infos que tout le monde connaît (sauf toi) et tu prends ces infos pour des chiffres ou des bilans. Sergio33 qui se prend pour un expert comptable, un expert en droit et en lois, un expert en foot et en lois du jeu, un expert en tout ... alors qu'il est d'une nullité et d'une stupidité affligeantes. Un idiot qui passe sa vie ici à écrire des âneries et qui nous fait perdre notre temps à essayer de lui répondre. Et à chaque fois, il nous sort des répliques aussi nulles les unes que les autres, juste pour avoir le dernier mot. Que pouvons nous attendre d'un énergumène qui possède le QI d'une huître et qui se prend pour le grand des savants ?!!! Tu devrais vraiment te faire soigner.