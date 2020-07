Meurtre du frère de Serge Aurier, un homme se rend à la police en Corse

Dans : Info.

Deux jours après la mort de Christopher Aurier, abattu à Toulouse, un homme s'est rendu à la police d'Ajaccio.

Recherché depuis lundi à l’aube, un homme s’est présenté mardi au commissariat d’Ajaccio afin de se rendre. L’individu en question a indiqué aux policiers que c’est lui qui avait tiré et tué Christopher Aurier devant un établissement de nuit à Toulouse. Placé en garde à vue, l’homme devra expliquer les raisons de son geste, lequel est pour l’instant assez nébuleux. Selon la Dépêche, de nombreuses questions se posent encore sur les raisons de ce drame, un possible différent amoureux étant évoqué par certains témoins comme étant à la base d'une dispute qui s'est terminée par des coups de feu et la mort de Christopher Aurier.