Foot : Gérard Houllier est mort

Dans : Info.

Ancien sélectionneur de l'équipe de France, mais également de Lens, du PSG, de Liverpool et bien évidemment Lyon, Gérard Houllier est décédé à l'âge de 73 ans.

L’année 2020 aura été terrible, notamment pour le football, et ce lundi on apprend le décès de Gérard Houllier, victime des suites d’une opération de l’aorte. Le conseiller de Jean-Michel Aulas avait des soucis cardiaques depuis son grave malaise en 2001 à Liverpool et il était en permanence sous traitement. Mais ces dernières semaines, sa santé s’était dégradée au point de subir une opération de l’aorte il y a trois semaines. De retour à son domicile dimanche soir, Gérard Houllier s’est éteint auprès de ses proches.

Agé de 73 ans, il avait notamment été l’entraîneur du RC Lens, du Paris Saint-Germain, à qui il a offert sa première couronne nationale, de Liverpool, où il avait remporté quatre titres, puis de l’Olympique Lyonnais avec deux titres nationaux à la clé. Avec l’équipe de France, les choses n’avaient pas été aussi belles, puisque son mandat se terminera avec le fiasco face à la Bulgarie (1993). Gérard Houllier n’avait pas quitté le monde du football, il était notamment le conseiller de Red Bull, avant de revenir à l’OL dans un poste de conseiller de Jean-Michel Aulas.