Yacine Adli se prosterne devant l'Algérie, ça fait scandale

Après avoir dit et répété qu'il visait en priorité l'équipe de France, refusant d'envisager une sélection avec l'Algérie, Yacine Adli vient subitement de changer d'avis et il révèle s'être entretenu avec le sélectionneur algérien. Tout cela à quelques semaines du Mondial.

En septembre 2025, Yacine Adli avait été très clair concernant son éventuel avenir en sélection nationale. « J'avais annoncé mon objectif de jouer pour l'équipe de France. À partir du moment où j'ai pris cette décision, je ne reviens pas dessus, c'est clair. Peu importe que je joue en Arabie saoudite ou en Europe. Pour moi, il n'y a rien qui change et c'est par pur respect pour l'Algérie », avait confié, dans L'Equipe, le milieu défensif de 25 ans. Ce dernier avait choqué les supporters algériens en précisant qu'il voulait évoluer « au plus haut niveau ». Mais visiblement, l'ancien joueur de Bordeaux, qui évolue désormais en Saudi Pro League, a totalement changé d'avis. S'exprimant dans le podcast SporTeam, Yacine Adli ouvre désormais en grand les bras à l'équipe d'Algérie, qualifiée pour le Mondial 2026.

Ayant probablement compris qu'il ne sera jamais retenu en équipe de France, Yacine Adli explique même avoir déjà parlé avec le sélectionneur national algérien, Vladimir Petkovic. Un entraîneur qu'il a déjà connu chez les Girondins. Précisant qu'il irait aux Etats-Unis cet été pour supporter les Fennecs, ce qui sous-entend qu'il ne croit pas être en mesure d'être le groupe algérien, Yacine Adli précise les raisons de ce brutal revirement. « J'ai dit que j'aspirais au plus haut niveau, donc avec la France comme objectif mais j'ai un grand respect pour l'équipe nationale algérienne, mes plus grandes joies sportives sont liées à elle, j'ai énormément de respect pour mon pays. Ce que j'ai dit, je le pensais à ce moment-là. J'ai été sincère donc j'ai dit "je ne suis pas quelqu'un qui va changer d'avis" mais c'est une connerie. Ça m'a desservi, ça me prive d'une chose que je suis légitime à connaître. Certains changent comme Diop. Mes proches, ma famille se disent : "Pourquoi tu ne viens pas jouer pour l'Algérie pour certaines paroles ?" Dans tous les domaines, on peut changer », fait remarquer Yacine Adli.

Cependant, à en voir les réactions dans les médias algériens, et sur les réseaux sociaux, la venue de Yacine Adli chez les Fennecs serait pris comme un affront. A voir si cela peut changer dans les mois qui viennent, et notamment après le Mondial 2026 où l'Algérie sera forcément très attendue.