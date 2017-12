Real Madrid : Encore un trophée pour Cristiano Ronaldo !

Dans : Foot Mondial, Foot Europeen, Info, Liga.

En cette fin d'année 2017, les bonnes nouvelles s’enchaînent pour Cristiano Ronaldo. S'il sort d'une première partie de saison mitigée, l'attaquant portugais continue pourtant de recevoir des trophées distinctifs.

Après s'être adjugé le Ballon d’Or et le FIFA The Best, la star du Real Madrid vient effectivement de remporter le titre de meilleur sportif de l’année 2017. Décernée par 26 agences de presse internationales, cette distinction individuelle fera le bonheur du joueur de 32 ans, qui devance le pilote de F1 Lewis Hamilton pour cette deuxième élection de suite, sachant qu'il a déjà gagné ce trophée en 2016.