Neymar, Paqueta et Depay virés du Brésil ?

Le Brésil est secoué par une décision radicale de son président de supprimer les paris sportifs, ce qui devrait déboucher sur le départ de nombreuses stars du championnat.

Les clubs brésiliens s’inquiètent pour leur avenir financier, en raison d’une décision prise par leur président. Lula a fait passer un décret interdisant la publicité pour les paris en ligne, qu’il juge nuisible pour la jeunesse de son pays, et sujette à de nombreuses fraudes et tricheries. « C’est un cancer qui ronge les foyers brésiliens. Soit on enlève la tumeur, soit la tumeur nous tuera… », a prévenu Lula.

Problème de taille, ces sociétés de paris sportifs ont posé leur main sur le championnat, et sponsorisent plus de la moitié des clubs. « Les clubs doivent apprendre à se passer du blanchiment d’argent », a carrément déclaré le président brésilien, pour qui cette opacité sur les revenus liés aux jeux d’argent n’a rien de bon.

14 des 20 clubs du championnat ont un lien avec les sociétés de « betting », qui rapporte en moyenne 8 % dans le budget annuel. Pour certains gros clubs, la part est supérieure et le salaire de certaines stars sont pris en charge par ces sociétés. C’est le cas aux Corinthians de Sao Paulo, où Memphis et Lingard évoluent. Le Neymar de Santos et Coutinho, le Flamengo de Paqueta et Jorginho et le Fluminense de Thiago Silva y ont aussi largement recours.

La colère gronde chez les clubs concernés et les sites de paris sportifs, qui craignent une énorme perte de visibilité. Et dans des conditions salariales revues à la baisse, il y a de grandes chances que de nombreuses stars venues au Brésil ces dernières années fassent demi-tour rapidement, faute de pouvoir financer des salaires qui sont largement au-dessus des dépenses habituelles des clubs brésiliens.