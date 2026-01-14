la bande a messi a ruine le barca un ex dirigeant balance messi 104 395694

Lionel Messi refuse 1,4 milliard d'euros

Foot Mondial14 janv. , 23:00
parQuentin Mallet
0
A l'été 2023, au moment de son départ du Paris Saint-Germain, Lionel Messi a choisi de signer à l'Inter Miami en MLS. Toutefois, il aurait très bien pu se retrouver en Arabie Saoudite s'il avait accepté l'offre mirobolante d'Al-Ittihad.
Nous ne sommes pas passés très loin d'un monde dans lequel Lionel Messi rejoignait Cristiano Ronaldo dans le même championnat. En 2023, la Pulga décide de ne pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain et de quitter une capitale parisienne dans laquelle il ne faisait pas assez bon vivre pour lui et ses proches. Après avoir connu quasiment toute sa vie l'ensoleillement de Barcelone, il a privilégié un départ vers la Floride et l'Inter Miami. Depuis bientôt 3 ans, il s'éclate dans le club de David Beckham et sort d'une saison colossale sur un plan personnel et collectif. Mais avant son départ pour le continent américain, Lionel Messi aurait très bien pu signer en Arabie Saoudite s'il avait accepté la proposition financière démesurée d'Al-Ittihad.

Lionel Messi a refusé un contrat en or

En effet, dans un entretien relayé par Marca, Anmar Al Haili, le président d'Al-Ittihad, a confirmé avoir tenté de recruter Lionel Messi en lui faisant une offre qu'il chiffre à 1,4 milliard d'euros. « Si Messi accepte de signer à Al-Ittihad, je lui proposerai un contrat où il pourra gagner le montant qu'il souhaite, aussi longtemps qu'il le souhaite, même à vie. Oui, je l'avais contacté à la fin de son contrat avec le PSG. Je lui avais proposé 1,4 milliard d'euros. Il a refusé une offre aussi importante pour le bien de sa famille, malgré mes efforts pour les convaincre. Il n'a pas hésité à décliner l'offre car la famille est plus importante que l'argent. Je le respecte, et Al-Ittihad sera toujours ravi de le revoir. Il peut venir quand il le souhaite. La présence de Messi en Arabie Saoudite, portant notre maillot, ne représente rien pour moi financièrement. Nous célébrerions le titre de champion avant même son début, car nous aurions le meilleur joueur de l'histoire du football », a déclaré le président d'Al-Ittihad.
L. Messi

L. Messi

ArgentinaArgentine Âge 38 Attaquant

Friendly International

2025
Matchs2
Buts1
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2025
Matchs4
Buts2
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Une dernière phrase qui a de quoi faire réagir puisque Cristiano Ronaldo est la première superstar - et pas n'importe laquelle - à avoir fait le grand saut vers la Saudi Pro League. Quand on connait la rivalité entre les deux hommes, cette sortie a de quoi croître les rivalités entre clubs dans le championnat saoudien.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_282408_0011
Liga

Esp : Le Real humilié pour la première d'Arbeloa

ICONSPORT_282382_0042
Premier League

League Cup : Victoire spectaculaire d'Arsenal à Chelsea

ICONSPORT_278179_0127 (1)
OM

L’OM dévoile le prix exact de Robinio Vaz

Fil Info

14 janv. , 23:02
Esp : Le Real humilié pour la première d'Arbeloa
14 janv. , 22:54
League Cup : Victoire spectaculaire d'Arsenal à Chelsea
14 janv. , 22:30
L’OM dévoile le prix exact de Robinio Vaz
14 janv. , 22:16
Lille : La LFP sanctionne lourdement Olivier Létang
14 janv. , 22:00
Le Paris FC a trouvé le nouveau Pogba
14 janv. , 21:30
Klopp pose une condition à 75 ME au Real
14 janv. , 21:21
Officiel : Robinio Vaz a signé à l'AS Roma
14 janv. , 21:04
Albacete-Real : Vinicius accueilli avec un chant raciste

Derniers commentaires

Lille : La LFP sanctionne lourdement Olivier Létang

Et pour too corrupte il n y a rien

OM : Robinio Vaz annonce son départ

Et on en parle du respect que l om porte a ses jeunes joueurs quand on voit les salaires des tocards qui ne jouent pas et qui coute 500 000 par mois on dit quoi Vaz il touchait 10 000 mensuel, et c'est un jeune a fort potentiel oe mieux c était pas lui donné aux loins 120/130 mensuel . Ils passent leurs temps a acheter des joueurs qui dont nulles pour les revendre 6 mois apres, on parle aussi du chantage vous signé un contrat longue durée avec des salaires minables alors que sur le terrain vous mouillé le maillot... Longoria ne sait pas vendre. L om aurait ete gagnant en augmentant le salaire des jeunes et de les vendre au prix fort dans deux ans ..pour moi c est bête et imbécile de vendre les jeunes qui vont valoir des fortunes dans 2/3 ans ... bravo a l intitution

Officiel : Robinio Vaz a signé à l'AS Roma

C'est une très belle vente

Lille : La LFP sanctionne lourdement Olivier Létang

Mérité !

Lille : La LFP sanctionne lourdement Olivier Létang

Bien

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading