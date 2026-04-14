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Inter Miami : Javier Mascherano démissionne

Foot Mondial14 avr. , 19:02
parClaude Dautel
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Dans un communiqué, le club de l'Inter Miami, qui appartient à David Beckham et où évolue Lionel Messi, a officialisé la démission de son entraîneur, Javier Mascherano.
Javier Mascherano a annoncé ce mardi sa décision de démissionner de son poste d'entraîneur principal du club pour des raisons personnelles, et il part donc après avoir permis à l'Inter Miami de gagner un titre en MLS. « Je tiens à informer tout le monde que, pour des raisons personnelles, j'ai décidé de mettre fin à mon mandat d'entraîneur en chef de l'Inter Miami CF. Avant toute chose, je tiens à remercier le Club pour la confiance qu'il m'a accordée, chaque employé qui fait partie de l'organisation pour l'effort collectif, mais surtout les joueurs, qui nous ont permis de vivre des moments inoubliables. Je tiens également à remercier les fans et La Familia , car rien de tout cela n'aurait été possible sans eux. Je garderai toujours en mémoire le souvenir de notre première étoile, et où que je sois, je continuerai de souhaiter au Club le meilleur pour l'avenir. Je suis convaincu que le Club continuera à remporter des succès. Je vous embrasse tous très fort et vous remercie pour tout », a confié Javier Mascherano. 
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