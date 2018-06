Foot : Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, le vrai Ronaldo en vexe un

Dans : Foot Mondial, Liga.

Questionné sur son onze idéal au sein du football mondial, Ronaldo (le vrai) n'a pas inclus Cristiano Ronaldo, alors qu'il a donné une place de choix à Leo Messi.

Depuis plusieurs saisons, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi écrivent une page dans l'histoire du football. Tous les deux lauréats de cinq Ballon d'Or, un record devant les légendes Cruyff, Platini et Van Basten (3), le Portugais et l'Argentin n'en finissent plus d'impressionner. Et pourtant, CR7 ne fait pas l'unanimité dans l'esprit de Ronaldo. Attaquant du Real Madrid entre 2002 et 2007, le Brésilien n'a effectivement pas inscrit le joueur de 33 ans dans son effectif de rêve.

S'il a choisi de se mettre en avant dans ce onze, Ronaldo a préféré placé Messi, Maradona, Zidane et Pelé au sein de son attaque. Un choix étonnant pour Cristiano, qui vient de remporter la Ligue des Champions pour la cinquième fois de sa carrière, mais qui montre que le Brésilien ne garde pas forcément Madrid dans son coeur. Et les fans des Merengue ne manqueront pas de voir que Ronaldo a préféré Buffon à Casillas dans la cage, et Maldini à la place de Ramos, même s'il a tout de même offert un cadeau à Cannavaro et à Roberto Carlos en défense.

Le onze idéal de Ronaldo : Buffon - Cafú, Maldini, Cannavaro, Roberto Carlos - Pirlo, Messi, Maradona, Zidane - Pelé, Ronaldo Nazario.