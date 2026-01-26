Algérie : Maxime Lopez ne sera jamais un Fennec

Son nom a souvent circulé du côté de l'équipe d'Algérie, mais Maxime Lopez a été très clair et il a indiqué qu'il ne portera jamais le maillot des Fennecs.

L'Algérie n'a pas réellement brillé lors de la récente CAN au Maroc. Et chez les Fennecs, on cherche des solutions afin d'obtenir des résultats plus glorieux lors du prochain Mondial. Parmi les joueurs cités pour venir renforcer le onze algérien, on pense souvent à Maxime Lopez, le milieu de terrain de 28 ans du Paris FC, international Espoirs avec la France, mais jamais retenu chez les Bleus. Mais le natif de Marseille a préféré être très franc lorsqu'il a été interrogé sur la possibilité qu'il accepte une éventuelle convocation de l'équipe d'Algérie. Même s'il sait qu'il ne sera pas international français, Maxime Lopez ne dira pas oui aux Fennecs.

L'Algérie n'a pas dit non à Maxime Lopez

Alors que certains affirmaient que la fédération algérienne de football lui avait refusé une naturalisation sportive, Maxime Lopez a tordu le cou à ces ragots. « Il n’a jamais été question que je rejoigne la sélection algérienne, j’ai simplement répondu à des ITW. Toutes les rumeurs étaient fausses. J’ai beaucoup de respect pour la sélection algérienne et pour son peuple. Je leur souhaite le meilleur pour les prochaines échéances et surtout la Coupe du Monde », a indiqué, sur le réseau social X, le milieu de terrain du Paris FC à quelques jours de la réception de l'Olympique de Marseille en Ligue 1.