Algérie : Maxime Lopez ne sera jamais un Fennec

Et alors toi t anti lyonnais tu pari avec nous que il va resté tu verra nous on n'est de lyon y'a des rumeur qui circule
Depuis le début je l'annonce il va signer à L'OL l'argent il s'en tape le réal à confiance en lyon pour le faire progresser j'ai aucun doute sur la faisabilité du transfert
Le vendre à 20 M ca serait un bon coup
Surtout que vinicus à toujours pas prolongé, si vinicus part en juin le real fera revenir endrick
C est tellement top ,tous ces jeunes ...ce nouveau projet...maintenant tati et bouaddi 😍
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
Vrai ✅ il n’a jamais été question que je rejoigne la selection j’ai simplement répondu à des ITW. Toutes les rumeurs etaient fausse .J’ai beaucoup de respect pour la selection Algerienne et pour son peuple. Je leur souhaite le meilleur pour les prochaines échéances et surtout la