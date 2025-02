Officiel ‍: Robin Van Persie nommé entraîneur de Feyenoord

Un grand nom néerlandais pour un grand club néerlandais. Robin Van Persie prend place sur le banc de Feyenoord avec effet immédiat. L'ancien attaquant de 41 ans a été nommé ce dimanche matin nouvel entraîneur du club de Rotterdam. Il succède à Pascal Bosschaart, intérimaire après le licenciement du Danois Brian Priske le 10 février dernier. Ce sera le deuxième club entraîné par Van Persie puisque l'ancien d'Arsenal dirigeait Heerenveen depuis le début de saison. Il aura pour mission de qualifier Feyenoord en coupe d'Europe derrière l'Ajax et le PSV. Un huitième de finale de C1 périlleux contre l'Inter l'attend aussi dans 10 jours.

The next chapter starts here.



