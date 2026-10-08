L'UEFA réclame encore le départ d'Infantino

Ce jeudi avait lieu à Berlin une réunion de l'UEFA. Et l'instance européenne du football a une nouvelle fois demandé le départ de Gianni Infantino de son poste de président de la FIFA.

Les semaines passent, mais l'UEFA est toujours aussi déterminée à voir le président de la FIFA faire ses valises après le projet, abandonné depuis, de vendre les droits du Mondial à une société privée. Cela se traduit par un communiqué sans détour publié ce jeudi. « Les associations nationales ont réitéré qu'elles avaient perdu confiance dans la direction actuelle de la FIFA. La réforme institutionnelle ne suffira pas, à elle seule. La FIFA a également besoin d'un nouveau leadership : une figure respectée et unificatrice, profondément ancrée dans le football, dotée de la vision et de l'expérience pour diriger, capable de susciter la confiance à travers les régions et d'un engagement sans équivoque envers le développement, la réforme, l'intégrité et l'indépendance », réclame l'UEFA, qui constate que Gianni Infantino commence à compter des voix favorables dans d'autres régions du monde.