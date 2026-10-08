L'UEFA réclame encore le départ d'Infantino

L'UEFA réclame encore le départ d'Infantino

Foot Europeen
parJérôme Capton
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Ce jeudi avait lieu à Berlin une réunion de l'UEFA. Et l'instance européenne du football a une nouvelle fois demandé le départ de Gianni Infantino de son poste de président de la FIFA.
Les semaines passent, mais l'UEFA est toujours aussi déterminée à voir le président de la FIFA faire ses valises après le projet, abandonné depuis, de vendre les droits du Mondial à une société privée. Cela se traduit par un communiqué sans détour publié ce jeudi. « Les associations nationales ont réitéré qu'elles avaient perdu confiance dans la direction actuelle de la FIFA. La réforme institutionnelle ne suffira pas, à elle seule. La FIFA a également besoin d'un nouveau leadership : une figure respectée et unificatrice, profondément ancrée dans le football, dotée de la vision et de l'expérience pour diriger, capable de susciter la confiance à travers les régions et d'un engagement sans équivoque envers le développement, la réforme, l'intégrité et l'indépendance », réclame l'UEFA, qui constate que Gianni Infantino commence à compter des voix favorables dans d'autres régions du monde.
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ils peuvent aussi se qualifier en gagnant le ldc (je crois).

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Aucun des 17 clubs ne joue dans la même catégorie que paris qui a un financement illimité. Il n'y a pas de concurrence et si par hasard Paris n'est pas champion il ne le devra qu'à lui même qui aura pris la place du lièvre dans le "Le lièvre et la tortue"

Le PSG perd un concurrent en Ligue 1

Non tu te trompes desurmon le club qui va rivaliser avec Paris, tu ne l'as pas cité. Pourtant il te HANTE ce club.

60 points de pénalité, la sanction contre City confirmée

Ça doit te rappeler des souvenirs ? Ete 93, ou tout les Marseillais complotistes se demandaient à quelles sauces l OM allait être mangeait, ou chaque jour il y avait un nouvel article ds les journaux avec de nouvelles révélations...

60 points de pénalité, la sanction contre City confirmée

Ils savent tout, mais ne savent rien.

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