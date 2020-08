Juventus : Cristiano Ronaldo la machine, même son kiné n'en revient pas

Dans : Foot Europeen.

A l’heure où il se prépare à défier l’Olympique Lyonnais en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo fait toujours figure de menace offensive numéro 1.

Même à 35 ans, le Portugais défie les lois de la physique et affiche une forme resplendissante. S’il est parfois mis devant ou derrière Lionel Messi pour le titre de meilleur joueur de la planète, il n’y a aucun doute sur ce fait : CR7 est probablement le meilleur joueur de 35 ans de l’histoire. Ses qualités physiques sont incroyablement conservées, grâce à un régime strict fait de 5 repas légers par jour avec du poisson, des exercices permanents de renforcement, de gainage et d’assouplissement, et des temps de sommeil scrupuleusement respectés. Et le Portugais n’a pas attendu la baisse physique régulièrement constatée à l’approche de la trentaine, il a toujours été comme cela, comme le raconte dans L’Equipe son kiné personnel envoyé par la sélection portugaise, lors de ses débuts à Manchester.

« Au début, j'ai bien cru que je ne connaîtrais de Manchester que l'aéroport et sa maison. Après l'entraînement, on travaillait un peu, il déjeunait, faisait la sieste, puis on travaillait de nouveau, on dînait et il allait se coucher. Il reproduisait tous les jours cette routine. Je lui ai demandé : "Mais tu ne sors jamais ? - Non, j'ai tout ce qu'il faut pour bien travailler ici !" Cristiano, c'est ça. J'estime qu'il double largement son temps d'entraînement avec ses activités de proprioception, de prévention, d'amélioration de la performance. Et cela depuis toujours », a confié Antonio Gaspar, qui a vu Cristiano Ronaldo prendre ces habitudes dès l’âge de 18 ans pour ne jamais en déroger.