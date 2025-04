Serie A ‍: L'Inter Milan se fait surprendre par Bologne

Dans : Serie A.

Par Alexis Rose

33e journée de Serie A :

Stade Renato-Dall'Ara.

Bologne - Inter Milan : 1 à 0.

But : Orsolini (90+4e) pour Bologne.

Malgré cette défaite au bout du suspense sur un but de toute beauté d'Orsolini, l’Inter conserve sa place de leader de la Serie A, mais n'a plus aucun point d'avance sur Naples à cinq journées de la fin. De son côté, Bologne remonte à la quatrième place devant la Juve dans la course à la Ligue des Champions.