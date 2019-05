Serie A : L'inter frappe le premier et se paye Antonio Conte

Dans : Serie A, Mercato.

Très agité en France, le marché des entraineurs a aussi pris un énorme coup de fouet en Italie avec le départ de Massimiliano Allegri de la Juventus. Cela bouge désormais dans tous les sens et c’est l’Inter Milan qui a tiré le premier selon Goal Italia, qui annonce qu’Antonio Conte vient de signer son contrat d’entraineur du club lombard.

L’ancien sélectionneur de l’Italie et manager de Chelsea notamment, déjà passé par la Juventus, s’est engagé pour trois ans et avec un salaire de 10 ME net par saison. De quoi supprimer définitivement les rumeurs sur son retour à la Juventus.