PSG, Juve ou Arsenal, Locatelli a fait son choix

Dans : Serie A.

Pisté par plusieurs grosses écuries européennes, Manuel Locatelli a pris une grande décision pour son avenir.

Un tout récent champion d’Europe est sur le marché des transferts. Après une grosse saison à Sassuolo sous les ordres de Roberto De Zerbi, Manuel Locatelli avait déjà tapé dans l’œil de plusieurs gros clubs européens. Et même s’il a perdu sa place après le retour de Marco Verratti pendant l’Euro, son début de compétition, couronné par un doublé contre l’Italie, avait marqué les esprits. Le PSG et Leonardo le surveillaient de près, tout comme le Borussia Dortmund ou même le FC Barcelone. Arsenal était également très chaud. Le Corriere dello Sport assure même que les Gunners ont transmis au joueur l’offre la plus importante. Pourtant, Manuel Locatelli n’a qu’une envie : rejoindre la Juventus. Le milieu de terrain a fait son choix.

Reste maintenant à savoir si la Juventus parviendra à convaincre Sassuolo de laisser filer son joueur. Manuel Locatelli, à qui il reste deux ans de contrat, ne devrait pas être transféré pour moins de 40 ME. La marge de manœuvre est assez faible pour la Juventus. Mais La Vieille Dame est sûrement le club qui a le plus besoin de se renforcer dans l’entrejeu. Le PSG a déjà bouclé l’arrivée de Georginio Wijnaldum. Le concurrent le plus féroce pour la Juventus risque effectivement d’être Arsenal. Les Gunners ont les moyens, et Mikel Arteta se voit déjà intégrer l’Italien dans son 11. Maintenant que l’Euro est terminé, le dossier va s’accélérer. Tout reste possible si la Juventus ne fait pas le nécessaire auprès de Sassuolo. Mais une chose est claire, Manuel Locatelli a donné sa préférence. Il souhaite rester en Italie.